Serie A | Chi è Francesco Camarda? Il gioiellino 15enne a cui il Milan pensa di far esordire

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 23 novembre 2023) Non si sprecano commenti e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante laA: ¿Un nuevo Lamine Yamal a la vista?, nacido el 10 de marzo de 2008, podría entrar en la convocatoria del partido que enfrentará ely la Fiorentina, según explica Fabrizio Romano. Esto significa que, a sus 15 años, la joya del club italiano tendría la oportunidad de oficializar su debut y demostrar lo que lleva tiempo haciendo en las categorías inferiores del club. No es la primera vez que se habla de él. Jugando siempre en categorías muy por encima de las que le corresponden, el joven talento ha seguido rindiendo y marcando goles sin parar, dejando sus cifras antes de los 13, según cuentan desde Italia, en ¡483 goles en 83 partidos! Una auténtica barbaridad que, si bien es ...