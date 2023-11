Serie A 2024-25 | come cambiano gli orari | calendario stravolto

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 23 novembre 2023) Si continua a guadare con sorpresa e interesse al futuro prossimo del calcio in Italia. I tifosi non possono che chiedersisarà la stagione-25, cosìle prossime. Sono in atto svariati cambiamenti, alcuni ormai certi e altri in fase di definizione. Si ha la netta sensazione che il sistema voglia adeguarsi al cambio dei tempi ma, in nome di maggiori guadagni, sembrano sempre meno prese in considerazione le necessità del pubblico. Il riferimento va almeno a quello italiano, dal momento i nuovipaiono strizzare l’occhio ai fan stranieri. Non è un caso, infatti, che il nuovo annuncio relativo aldellaA giunga poco dopo l’accordo trovato per i diritti di trasmissione all’estero (in Cina si registra un fusoo di 7 ore rispetto ...