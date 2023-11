Sergio Pirozzi sbarca in Serie C nel ruolo di allenatore | è l’ex sindaco di Amatrice

(Di giovedì 23 novembre 2023) Sorpresa nel campionato diC., exdiche ha gestito la fase dell’emergenza del terremoto del 2016, è diventato il nuovodell’Alessandria. L’annuncio è arrivato direttamente dal direttore generale dei grigi Ninni Corda che in conferenza stampa ha svelato il nome del sostituto di Marco Banchini. Poi il comunicato ufficiale del club. “L’U.S. Alessandria Calcio 1912 è lieta di annunciare cheè il nuovodella prima squadra”. Si tratta di un classe 1965 marchigiano di San Benedetto del Tronto che nel corso della carriera ha guidato nella vecchiaC2 Rieti e Viterbese e inD Messina, Aprilia, Civitavecchia, Trastevere, ...

Alessandria, Pirozzi si presenta: "Politica messa da parte, qui con determinazione"

Sergio Pirozzi, nuovo tecnico dell'Alessandria, si è presentato oggi in conferenza stampa, come riportato da RadioGold.it: "Ho allenato tra i Dilettanti, ho salvato il Rieti in ...