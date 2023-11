Senato | question time con la premier Giorgia Meloni | la diretta da Palazzo Madama

(Di giovedì 23 novembre 2023) Si svolgono alle interrogazioni a risposta immediata alla presidente del Consiglio,. Ilcon lasarà incentrato sui seguenti temi: occupazione femminile e natalità, statuti delle autonomie speciali, crescita economica e politiche congiunturali, eventi climatici estremi e messa in sicurezza del territorio, sostegno a lavoratori e famiglie, conflitto in Ucraina e altre crisi internazionali, sicurezza urbana, pensioni, protocollo d’intesa con l’Albania sull’immigrazione. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Question time al Senato: la presidente del Consiglio Meloni risponde alle interrogazioni - Diretta

Oggi, giovedì 23 novembre alle 15, è all'ordine del giorno dell'Aula il Premiertime . Risponde alle interrogazioni a risposta immediata , ai sensi dell'articolo 151 - bis del Regolamento, il presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia ...

Archivio delle notizie - Premier question time in Aula Senato

Senato della Repubblica senato.it - Assemblea - Comunicato di ... Senato

Giorgia Meloni oggi in Senato per il Question Time: interrogazioni su lavoro e migranti, news in diretta

Il question time di Giorgia Meloni oggi in diretta dal Senato: alle ore 15:00 le interrogazioni a risposta immediata dei parlamentari sulla ...

Morning Note: l'agenda di giovedi' 23 novembre

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 23 nov - - Legnano (Mi): assemblea Confindustria Alto Milanese 'Call to action. Mettiamoci in gioco!'. Partecipa, tra gli altri, Carlo Bonomi, presidente ...