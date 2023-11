Se uno zaino da uomo è quello che vi serve | eccovi la selezione degli imperdibili

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 23 novembre 2023) Negli ultimi anni il ruolo giocato dagli accessori maschili, in particolar modo le borse, è drasticamente cambiato e la presenza dellonei nostri guardaroba è una delle tante dimostrazioni. Da diverse stagioni, infatti, la frequenza con la quale gli zaini sono apparsi sulle passerelle si è riconfermata con costanza, così come quella di tantissimi modelli di borse che fino a qualche tempo fa erano considerati di esclusivo appannaggio femminile. Quindi, si è finalmente superata la distinzione per genereaccessori, piuttosto illogica, ma allo stesso tempo l'idea secondo la quale gli uomini dovrebbero portare con sé tutto ciò di cui hanno bisogno, mettendolo all'interno delle proprie tasche, considerandole evidentemente capienti come la celebre borsa senza fondo di Mary Poppins. Non essendo questo il caso, però, ecco che ...