Se Napoleon lo prendi come una farsa dai toni satirici | non è affatto male

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 23 novembre 2023) Di, il film di Ridley Scott in sala dal 23 novembre, se ne parla da più di due anni: era infatti l’ottobre 2020 quando il regista, alla fine delle riprese di The Last Duel, annunciò il suo prossimo progetto, cioè un biopic dedicato ae Bonaparte (in originale il titolo avrebbe dovuto essere Kitbag). Scott ne avrebbe curato la produzione e la regia su una sceneggiatura firmata da David Scarpa, già autore per Scott per Tutti i soldi del mondo (ispirato al sequestro, negli anni Settanta, dell'allora uomo più ricco del mondo John Paul Getty III). Ciliegina sulla torta, a interpretare il condottiero e imperatore francese sarebbe stato il neo premio Oscar (per Joker) Joaquin Phoenix, che più di vent’anni dopo Il Gladiatore sarebbe quindi tornato a essere diretto dallo stesso regista.* ...