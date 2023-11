Se la vibrazione non funziona su iPhone e Android | come risolvere

Leggi su navigaweb

(Di giovedì 23 novembre 2023) Molti utenti preferiscono tenere il telefono in modalitàper evitare di disturbare tutti intorno a noi con continui suoni di notifica e chiamate in arrivo. Il problema nasce quando il telefono smette di vibrare, facendoci così perdere delle notifiche o delle chiamate molto importanti. Nella maggior parte dei casi, l smartphone non è rotto ed il problema dellache nonsi può, sia su un telefonosia su, ripristinando il correttomento dei motorini diinclusi nel telefono. LEGGI ANCHE -> Far vibrare il cellulare in modo diverso () 1) AttivareNon c'è niente di peggio dello scoprire che lanon ...