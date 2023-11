“Se Bergamo ti sta a cuore | scegli il regalo nei negozi della tua città” | al via il Natale 2023

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 23 novembre 2023). “Seti sta a cuorilneitua”, questo lo slogan scelto per iltargato. Siamo ormai infatti agli sgoccioli in vista delle festività enon si fa trovare impreparata; lasi prepara ad accogliere il maggior numero di visitatori per le vie del centro tra attrazioni e iniziative coinvolgenti. “Sarà unmolto ricco, in linea con ilormai trascorso a– sottolinea il Sindaco Giorgio Gori -. Sappiamo quanto è complicato avere un commercio attivo in Centro avendo come concorrenti centri commerciali come Oriocenter e un, sempre più sviluppato, ...