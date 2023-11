Scuolabus si ribalta | feriti due bambini e l’autista

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 23 novembre 2023) Grande spavento questa mattina per ia bordo di uno, che si èto su un fianco questa mattina mentre percorreva una curva in via San Sebastiano, a Rocca di Papa, in provincia di Roma. Duesono rimasti. Sul posto intervenuti i carabinieri della locale stazione e della sezione Radiomobile di Frascati, insieme ai vigili del fuoco e al personale medico del 118. Nel mezzo, al momento dell’incidente, erano presenti, un assistente e cinquedi 12 anni.e due, rimasti contusi, sono stati portati in ospedale per accertamenti. In corso i rilievi del sinistro da parte dei carabinieri. L'articolo proviene da The Social Post.