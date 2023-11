Scuolabus si ribalta a Rocca di Papa | illesi i bambini e l' autista

(Di giovedì 23 novembre 2023) Il mezzo si èto su un fianco questa mattina, intorno alle 7, mentre percorreva una curva in via San Sebastiano adi, in provincia di Roma

Si ribalta lo scuolabus, tre bambini e l'autista finiscono in ospedale: da accertare le cause

L'incidente oggi (giovedì 23 novembre) in via San Sebastiano a Rocca di Papa. Erano circa le sette del mattino quando un pulmino, per cause ancora da accertare, è finito fuori ribaltandosi fino ad adagiarsi su di un fianco. A bordo del mezzo, oltre all'autista, l'assistente e 5 bambini.

