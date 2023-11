Scream 7 | la reazione di Melissa Barrera al licenziamento | Il silenzio non è un' opzione per me

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 23 novembre 2023) La star della saga horrorha rotto ildopo la notizia del suo allontanamento da7 per via dei post a sostegno della Palestina. Dopo la tempesta mediatica seguita aldida7 per via di alcuni suoi post a sostegno della Palestina, l'attrice 33enne ha rotto ilrilasciando una dichiarazione.è stata eliminata dal franchise didopo che la società di produzione ha contestato i suoi post sui social media riguardo al conflitto in corso a Gaza. L'attrice si è chiesta perché il suo feed fosse pieno di persone che commentavano la guerra dal punto di vista di Israele, ammettendo di volere anche la ...