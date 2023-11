Scoprire se siamo spiati sul computer

Leggi su navigaweb

(Di giovedì 23 novembre 2023) Molti utenti sospettato che, dopo aver lasciato incustodito il PC per un determinato periodo di tempo senza alcuna password di protezione (unin cameretta per esempio), possono trovare installato qualcosa per monitorare ciò che fanno tutti i giorni. Purtroppo, anche usando programmi di sicurezza standard, è possibile per chiunque spiare ise ha accesso al router ed alla rete Wi-Fi, che in molti casi non viene assolutamente protetta. Ci sono vari modi perse stiamoale pulirlo da eventuali programmi-spia, stando certi di avere quindi unsenza spyware o trojan installati ed evitando altre preoccupazioni in futuro (alzando le difese del dispositivo). LEGGI ANCHE -> Antivirus portatili e scanner d'emergenza contro virus e ...