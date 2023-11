(Di giovedì 23 novembre 2023) Un gruppo di scienziatiUniversità statunitensi della California Davis (UCD) e dell’Indiana, hal'"interruttore" che innesca laprogrammata. In particolare hannoun epitopo (una piccola parte di proteina in grado dirla e che si lega a un...

Marco Baliani, il maestro del teatro di narrazione

Poi l'hodopo, è il tema della giustizia. E così iniziai a raccontarlo e per due anni ... Ma ai poliziotti non insegnano come comportarsi coi diversi, è unvecchio come il mondo cui ...

Scoperto il meccanismo che attiva la morte delle cellule tumorali Today.it

Scoperto un meccanismo che promuove la crescita del tumore al ... WIRED Italia

Contrordine: la carne rossa e i latticini possono aiutare a contrastare il cancro. Scoperto un nutriente che stimola sistema immunitario

Così uno studio della University of Chicago riabilita, almeno in parte, il consumo di carne rossa, inserita dall’Organizzazione mondiale della sanità tra le sostanze “probabilmente cancerogene” ...

Netflix e lo strano caso della serie sci-scomparsa: 55 milioni spesi, 0 episodi finiti

Netflix ha acquistato una serie sci-fi dal regista Carl Rinsch nel 2018 e ha speso 55 milioni di dollari per svilupparla.