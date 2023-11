Scontro tra due auto | 4 persone ferite

Leggi su tarantinitime

(Di giovedì 23 novembre 2023) Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi in Viale Unicef. Due utilitarie si sono scontrate all’altezza della rotatoria presente sulla via e una delle duesi è ribaltata. Il bilancio dell’incidente è di 4, fortunatamente in modo lieve e trasportate subito presso l’ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Sul posto oltre ai sanitari, Polizia Locale, Polizia di Stato e vigili del fuoco. first appeared on Tarantini Time Quotidiano.