Sciopero 27 novembre | Salvini | “Non accetto blocco 24 ore | buonsenso o precettazione”

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 23 novembre 2023) La lettera del Mit con l'inivto ai sindacati di base a desistere da stop ”Non24 ore didel trasporto pubblico perché sarebbe il caos. Se applicano ilnon intervengo ma se pensano di fermare tutta Italia per 24 ore non glielo permetterò e farò tutto quello che la legge mi premette di fare”, compresa la. Così il ministro delle Infrastrutture, Matteo, parlando dellodel 27dei sindacati di base a margine di un convegno. Al giornalista che gli chiede se si potrebbe arrivare anche alla, come accaduto per il 17, il ministro fa un segno di assenso. Nel frattempo è già partita la lettera del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, guidato da ...