Sciarelli difende con forza Elena Cecchettin | l’intervento da ascoltare

Leggi su biccy

(Di giovedì 23 novembre 2023)è la dimostrazione che da una tragedia può comunque uscirne qualcosa di costruttivo. La sorella di Giulia infatti in questi giorni ha puntato l’attenzione sui tremendi danni che continua a provocare il patriarcato e per questo è stata presa di mira da migliaia di persone che le hanno dato della pazza, satanista e pericolosa (confermando così che un problema sociale esiste ed è enorme). In difesa della ragazza ieri sera è arrivata anche Federica. La conduttrice ha aperto Chi L’Ha Visto ha fatto i complimenti ade ha sbugiardato chi l’ha dipinta come problematica (solo perché ha osato dire una verità che spaventa). Laha tirato in ballo in particolare il post del consigliere della Lega, Valdegamberi. E un grazie lo dovremmo dire tutti ad, ...