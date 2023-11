Sci di fondo | Federico Pellegrino | “Voglio chiudere ancora sul podio nella generale”

(Di giovedì 23 novembre 2023) Da domani comincerà la Coppa del Mondo di sci di. L’esordio stagionale sarà in Finlandia a Ruka ed in casa Italia tutta l’attesa è soprattutto per. L’aostano cercherà di essere subito grande protagonista fin dalla sprint in tecnica classica, mentre nel weekend potrebbe dire la sua anche20km in tecnica libera. Ovviamente l’attenzione del leader squadra azzurra è tutta sulla sprint di domani, dove potrebbe giocarsi subito il primodella stagione. Inoltre non ci sarà nemmeno Simone Mocellini, che èalle prese con il recupero dopo l’operazione per la frattura allo scafoide. Queste le dichiarazioni dialla vigilia: “La pista bene o male è sempre la medesima e la conosciamo molto bene. E’ leggermente nevicato ...

