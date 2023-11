Sci alpino maschile | calendario Coppa del mondo 2023 2024 | le date delle gare

(Di giovedì 23 novembre 2023) 13 discese, 8 Super G, 11 giganti, 13 slalom. Sono 45 ledelladeldi sci, un'annata intensa che prende il via domenica 29 ottobre a Soelden, in Austria, con uno slalom gigante. A novembre, sabato 11 e domenica 12, saranno di scena i velocisti con due...

Sci alpino: allenamenti a Livigno per la squadra maschile di Coppa del mondo di slalom, in gruppo Corrado Barbera

Il direttore tecnico Max Carca ha convocato nove atleti della squadra di slalom maschile di Coppa del mondo per il raduno in programma da venerdì 24 a lunedì 27 novembre a Livigno (So), in ...

Sci alpino, controllo neve positivo a Mont-Tremblant. Confermati i due giganti femminili in Canada Eurosport IT

FISI-AOC: Slalom FIS-NJR di Solda e Gigante FIS di Arosa

A Solda Alessandra Banchi e Maria Sole Antonini sul podio dello Slalom Fis-Njr. Nel Gigante Di Arosa bene Matilde Lorenzi ed Emilia Mondinelli ...

Presentate a Milano le gare di Coppa del Mondo nelle Dolomiti

Per lo sci Alpino a Gardena e Badia da quest'anno entra in calendario anche la Val di Fassa con le donne impegnate al Col Margherita ...