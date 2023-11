Scandaloso incontro tra il compagno di Cecchi Paone e Salvini | la foto che sconvolgerà tutti i fan di sinistra

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di giovedì 23 novembre 2023) Immaginatevi di scattare un selfie con il vostro avversario politico. Ebbene, è proprio quello che è successo a Simone Antolini,di, che ha condiviso un'immagine accanto a Matteo, leader della Lega. Un gesto che ha sollevato non poche sopracciglia. Simone Antolini e il selfie con MatteoMentre si trovava a Roma, Simone Antolini ha avuto uncasuale con Matteoe non ha resistito alla tentazione di scattare un selfie. L'immagine, in seguito, è stata condivisa sui social network. Un fatto piuttosto curioso dato che il suo, non ha mai nascosto la sua forte opposizione al leader della Lega, arrivando a definirlo un "pericolo per la democrazia". ...