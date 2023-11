Scala | Don Carlo aprirà la Prima 2023 per la nona volta

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 23 novembre 2023) Il 7 dicembre sarà lache Don, capolavoro di Giuseppe Verdi,la Stagione del Teatro alla, e si oltrepasseranno le duecento rappresentazioni scaligere dallaassoluta milanese del 1868. Si assisterà al Donche il grande compositore, a 17 anni dal battesimo parigino, l’11 marzo 1867, rielaborò apposta per Milano prosciugando e tagliando, versione poi messa in scena nel 1884. L’opera, che ha inaugurato la Stagione Lirica nel 1868, 1878, 1912, 1926, 1968, 1977, 1992 e 2008, sarà diretta dal direttore musicale Riccardo Chailly sul podio dell’Orchestra del Teatro allacon un cast che schiera Francesco Meli come Don, Anna Netrebko come Elisabetta di Valois, Michele Pertusi come Filippo ...