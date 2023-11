Sassi sul bus di Grosso | c’è un colpevole | condannato a 4 mesi di carcere e 3 anni senza stadio

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 23 novembre 2023) C’è un, per ora uno solo, della sassaiola contro il bus del Lione prima del match di Ligue 1 a Marsiglia, che quasi così un occhio a Fabio. Si tratta di un tifoso del Marsiglia, che stamattina è statoa quattrodie tredi squalifica dallo. Sotto mandato d’arresto dal giorno dopo la partita, è comparso oggi davanti al tribunale penale e ha ammesso i suoi errori: “Ho raccolto una pietra lanciata dai lionesi e l’ho rilanciata. Ero preso dall’euforia. Se avessi fatto del male a qualcuno lo avrei avuto sulla coscienza per il resto della mia vita”, ha detto. La partita fu annullata, e poi riprogrammata per il 6 dicembre al Vélodrome. So Foot si chiede ironicamente se non guardare il Marsiglia per tre...