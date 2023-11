Leggi su giornaledellumbria

(Di giovedì 23 novembre 2023) Se sei interessatao a lavorare come all’interno del Reparto Sartoria di Campionario di un prestigioso Brand Italiano, dove l’artigianalità e la tradizione sartoriale si sposano con l’innovazione e la creatività, questa è l’offerta giusta per te Unendo precisione e forti competenze tecniche ti occuperai principalmente di: Confezionare i capi, delle linee donna e uomo, attraverso l’utilizzo di macchine da cucire Assicurare un’alta qualità del capo ponendo estrema cura e attenzione ad ogni singola fase di lavorazione Realizzare la confezione del primo prototipo Valutare gli interventi di confezione per migliorare la vestibilità del capo, interfacciandoti con il/la responsabile ed il team di modellisti Revisionare il capo in base agli sdifettamenti e confezionare il capo campione Assicurare la rifinitura manuale del capo (asole a mano, orli, applicazione gancini, attaccature ...