Sarri | “Il mio Napoli sarà ricordato per trent’anni! Lazio? Non sarà mai come quei tempi”

Maurizio Sarri : “Il mio Napoli sarà ricordato per trent’anni”

Sarri : “Il mio Napoli sarà ricordato per trent’anni”

Sarri : “Il mio Napoli sarà ricordato per trent’anni. La Lazio non potrà mai essere così”

Sarri si confessa: 'Voglio la Lazio al Flaminio e finire la carriera a Roma'. Poi una frecciata ai sindacati...

Ilerede Roberto DeZerbi, Non l'ho mai allenato ma lo sento spesso, mi piace il suo modo di far giocare la squadra". 'Il Napoli disarà ricordato per 30 anni. Alla Juve tutto era dovuto e ...

Sarri: “Il mio Napoli verrà ricordato”, poi il paragone con la Lazio Spazio Napoli

Sarri: 'Il mio Napoli sarà ricordato per 30 anni, la Lazio non lo potrà mai essere' AreaNapoli.it

Lazio, Sarri: "Il derby è una partita che ti rovina la vita. Il giorno prima..."

Il derby ha dimostrato di accusarlo in maniera particolare Maurizio Sarri. L'allenatore della Lazio nel corso di questi due anni si è lasciato conquistare dall'ambiente capitolino e dalla tensione che ...

Lazio, Insigne scrive a Sarri: "Se vuoi ci sono". Lotito lo gela: "Una stupidaggine"

Lorenzo Insigne vuole riabbracciare l'Italia e Maurizio Sarri. Il Bel paese manca eccome al 32enne di Napoli, dal gennaio del 2022 in Canada per vestire la maglia del Toronto. "Se vuoi ci sono" il con ...