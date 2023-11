Sarri | “Il mio Napoli sarà ricordato per trent’anni La Lazio non potrà mai essere così”

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 23 novembre 2023) Il tecnico della, Maurizio, si è soffermato sul suo modo di allenare tirando in ballo anche il suo ‘vecchio’. Nell’ambito di un’intervista a Repubblica, Maurizio, attuale allenatore della, ha condiviso riflessioni significative sul suo approccio tattico e sul confronto tra le squadre che ha guidato. Al centro della discussione il termine “smo” con lo stessoche ha chiarito che non è vincolato a replicare il calcio praticato durante gli anni a. Ha sottolineato la necessità di adattarsi alle caratteristiche della squadra attuale, evidenziando la differenza tra avere palleggiatori e contropiedisti. “Ma esiste o no, ‘stosmo? Se ci riferiamo agli anni di, io non ...