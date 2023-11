Sarno | sequestrate 900 tonnellate di rifiuti metallici nel fiume

Leggi su zon

(Di giovedì 23 novembre 2023) I militari del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale e Forestale di Salerno hanno sequestrato, sul territorio comunale di, un’area di 1000 metri quadrati presso la quale sono state scoperte 900di. L’operazione rientra nell’ambito della campagna di controlli denominata “Rinascita”, campagna mirata alla tutela del territorio ed al contrasto degli illeciti ambientali. Le verifiche, condotte con l’ausilio di personale tecnico del Dipartimento Provinciale di Salerno dell’Arpac, hanno fatto emergere che ilavorati nell’opificio erano stoccati in luoghi non autorizzati ed erano presenti in quantità molto superiore rispetto a quelle consentite. Di qui il sequestro dell’area e dei...