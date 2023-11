Sara Ventura | la tennista è la sorella di Simona?

Leggi su cultweb

(Di giovedì 23 novembre 2023) Lanon è ladi, noto volto televisivo; la nota conduttrice ha in effetti unaminore di nome, che però è conduttrice radiofonica e celebrity. Lanata a Bergamo nel 1976 da un commerciante di vini, ha perso la madre nel 1988 per un tumore al seno; la personality radiofonica è invece venuta alla luce nel 1975 a Bologna, da Rinoe Anna Pagnoni, ben dieci anni dopo la più famosa. Dopo la morte della madre, la giovanesi trasferisce a Roma per iniziare una lunga carriera nello sport professionistico, che l’avrebbe portata a vincere 15 titoli nazionali e ad entrare nella top 250 del ranking ...