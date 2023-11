Sanremo | il vigile “in mutande” reintegrato dopo il licenziamento si dimette

Leggi su open.online

(Di giovedì 23 novembre 2023) Il suo ritorno al lavoro era previsto per il prossimo 1 dicembre ma pare proprio che Alberto Muraglia la divisa non voglia indossarla più. E se c’è chi ipotizza che la decisione sia motivata a tutti gli arretrati che gli spettano, è lo stesso exa spiegare: l’ulteriore ricorso in Cassazione del Comune dimostra che il datore di lavoro non ha intenzione di accoglierlo a braccia aperte, come invece sperava, e quindi non ci sono le condizioni per un rapporto sereno ed equilibrato. Tanto valersi. Si conclude così, per ora, la vicende dell’exche nel 2015 fu pizzicato dalle telecamere mentre timbrava i cartellino in. Muraglia era finito a processo a seguito dell’operazione Stachanov della Guardia di Finanza sul presunto assenteismo dei dipendenti del Comune die meno di ...