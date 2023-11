Sanità | effetti payback su aziende dispositivi medici | ‘30% ha licenziato’

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 23 novembre 2023) Boggetti: "3 proposte di governance per cancellare la norma" La norma suldeisi sta abbattendo sulle imprese del settore. Secondo l’indagine del Centro studi di Confindustriasull’impatto delsulle, presentata oggi al Forum Risk Management di Arezzo, l’incertezza generata dalla norma ha causato una situazione di stallo per un’industria innovativa: “Il 61% delleha bloccato le assunzioni, mentre il 31% ha ricorso a licenziamenti. Sono inoltre 4su 10 ad aver ridotto gli investimenti in Ricerca e Sviluppo, mentre il 27% ha avviato procedure di cassa integrazione”, evidenzia il report. “Chiediamo da tempo nuove regole di governance del settore – ha dichiarato ...