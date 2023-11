Sanchez seconda buona notizia per Inzaghi dopo Cuadrado! L’Inter lo aspetta – Sky

Leggi su inter-news

(Di giovedì 23 novembre 2023) Un’altraper Simoneil rientro (parziale) in gruppo di Juan Cuadrado nella settimana che porta alla sfida tra Juventus e Inter. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Alexisè rientrato in serata a Milano. ULTIMO TASSELLO –è tornata ad allenarsi – quasi – al completo ad Appiano Gentile, compresi i sudamericani. All’appello manca solo Alexis, rientrato a Milano nella giornata di oggi, precisamente nel tardo pomeriggio. L’attaccante cileno domani tornerà ad allenarsi insieme al resto del gruppo per preparare l’importante sfida contro la Juventus. Un’altra ottimaper Simoneil ritorno (parziale) in gruppo di Juan Cuadrado, che a questo punto si ...