Salto con gli sci | Coppa del Mondo Kuusamo 2023 È la Slovenia a comandare sul temibile Rukatunturi

(Di giovedì 23 novembre 2023) Sabato 25 e domenica 26 novembre, ladelmaschile-24 dicon gli sci aprirà i battenti da(Finlandia), dove è collocato uno dei trampolini più ostici dell’intero circuito. Insomma, “si parte in quarta” in tema di difficoltà da affrontare! Le criticità dell’impianto sono rappresentate dalle sue dimensioni particolarmente imponenti e dal fatto che il vento sia spesso di difficile lettura. Di tanto in tanto si generano addirittura vuoti d’aria. Se un atleta ha la sfortuna di incappare in uno di essi mentre è in volo, deve essere estremamente abile a gestirlo. Va rimarcato come il sipario torni ad alzarsi in Finlandia, come spesso avveniva in passato. Archiviato, dunque, l’esperimento visto nel 2022 delle “gare ibride” di Wisla, con binari ghiacciati e zona d’atterraggio su ...