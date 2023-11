Salernitana-Lazio | emergenza per Sarri | le novità su Kamada e Zaccagni

(Di giovedì 23 novembre 2023)aprirà ufficialmente le danze della 13^ giornata di Serie A.totale per, il quale dovrà fare a meno di diversi infortunati e dello squalificato Luis Alberto. Il tecnico dellasi affiderà a diverseMauriziodovrà fare a meno dello squalificato Luis Alberto e proverà a ridisegnare il centrocampo in Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Salernitana Vs Lazio : probabili formazioni e dove vederla

Salernitana - Dia lascia il ritiro del Senegal per problemi fisici : a rischio la sua presenza contro la Lazio

Verso Salernitana-Lazio : Casale verso il forfait. Furto in casa Zaccagni

Serie A: il programma della 13ª giornata

Serie A - Sabato 25 novembre si ritornerà in campo, vediamo il programma di questo weekend. Sabato 25 novembre:ore 15:00 Atalanta - Napoli ore 18:00 Milan - Fiorentina ore 20:45 Domenica 26 novembre: Cagliari - Monza ore 12:30 Frosinone - Genoa ore 15:00 Empoli - Sassuolo ore 15:00 Roma - ...

Salernitana-Lazio, Sarri a caccia dei primi tre punti con Inzaghi: i precedenti Cittaceleste.it

Salernitana: una difesa da sistemare. Lazio: cosa succede dopo mezz’ora TUTTO mercato WEB

Lotito categorico: "Insigne alla Lazio Nulla di vero, è una stupidaggine!"

Claudio Lotito, patron della Lazio, allontana l'ipotesi Lorenzo Insigne per la squadra di Sarri. Intervistato da Tag24, il numero uno biancoceleste spiega com’è la situazione sul giocatore ex Napoli c ...

Giuntoli voleva Zaccagni al Napoli: ora ci sta riprovando per la Juve

Il quotidiano Tuttosport oggi in edicola si è soffermato anche sul mercato della Juventus, che sta puntando Mattia Zaccagni ...