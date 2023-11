Saldi invernali al via il 5 gennaio

Leggi su fattidipaese

(Di giovedì 23 novembre 2023) (Adnkronos) – La Commissione Sviluppo Economico della Conferenza delle Regioni, che si è riunita il 21 novembre, ha accolto le richieste della maggioranza delle associazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale, confermando venerdì 52024 come data di inizio dei. Lo annuncia il Coordinatore della Commissione Sviluppo economico della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Andrea Maria Antonini, che, lo scorso 16 novembre, aveva indetto un tavolo tecnico per fare chiarezza in materia e per ascoltare le istanze delle realtà associative nazionali. Al termine dell’incontro, tranne la Confesercenti – che aveva richiesto di posticipare l’inizio della data deialla prima settimana di febbraio – tutte le altre Confcommercio, ...