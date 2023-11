Salario minimo | Gribaudo | ' inaccettabile delega in bianco | si rispetti commissione'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 23 novembre 2023) Roma, 23 nov. (Adnkronos) - "Sono quasi nove mesi che laLavoro si occupa della questione salariale, con un'ampia audizione e un lavoro importante fatto dalle opposizione per arrivare ad un testo condiviso. È irricevibile per noi dare unainad una Ministra che si è sempre espressa in maniera contraria alsarebbe come votare un emendamento soppressivo”. Così Chiara, Vicepresidente dellaLavoro della Camera dei Deputati. “Mi stupisce che il Presidente Rizzetto invece che tutelare le prerogative parlamentari della nostrasia il primo firmatario di un emendamento che svilisce il lavoro di questa istituzione. Tutte le riforme importanti stanno passando al Senato, il Governo usa i ...