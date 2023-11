Sabato gli ultras del Napoli ricorderanno Maradona all’esterno dello stadio | i dettagli

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 23 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiAtalanta–non sarà una gara normale per il popolo azzurro: il match del 25 novembre assume, infatti, un significato particolare per ogni amante della squadra partenopea. Esattamente 3 anni fa si spegneva Diego Armando, il più grande calciatore di tutti i tempi, idolo incontrastato di. La città partenopea si appresta a ricordare il proprio eroe e simbolo. Il suo ricordo è indelebile e batte fortissimo nel cuore di tutti i tifosi napoletani. A tre anni dalla scomparsa,celebra ancora una volta Diego Armando. Appuntamento allointitolato al Pibe de Oro. A partire dalle ore 21 è in programma la celebrazione dell’ex campione argentino con una ‘torciata‘ in suo ricordo. “Un evento che richiamerà migliaia di tifosi del ...