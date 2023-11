Sabato 25 novembre – Celli | “Un evento di sport | danza e moda a sostegno della Casa Internazionale delle donne”

(Di giovedì 23 novembre 2023)25, a partire dalle ore 9.30, andrà in scena “Ora basta con la violenza sulle”, undi. L’iniziativa è patrocinata dalla Presidenza dell’Assemblea Capitolina in collaborazione con Assessorato alle Pari Opportunità di Roma Capitale. La manifestazione si terrà presso Eurcity, Centro Federale FIB Bocciodromo (via Fiume Bianco 77), ed è organizzata da Centro Provinciale Libertas Roma. Partner “Amami e Basta”, Azzurra, Double, Federazione Italiana Bocce e Radio Radio. “Sarà un momento di riflessione e sensibilizzazione su un tema che oggi più che mai, ...

L'Europa di Domani, Landini: "Meloni ci convoca con lo sciopero. Non sono ubiquo né fermo treni"

Più tardi, in serata, Landini aggiungerà: "Per me va bene anche, non ho problemi di orari ... La conversazione era iniziata dallo sciopero generale del 17. Per il ministro Salvini il 17 ...

Weekend a Roma: 12 eventi da non perdere sabato 25 e domenica 26 novembre RomaToday

TFF, arte e mostre: cosa fare a Torino e dintorni sabato 25 e domenica 26 novembre TorinoToday

Giulia Cecchettin, la sorella Elena forse al corteo di sabato: «Potrei esserci». Attesa folla ai funerali, saranno a Padova

Madre e figlia abbracciate e il grido su fondo fuxia di "Non una di meno". È l'omaggio-auspicio di Gino Cecchettin oggi su Instagram nel ricordare i suoi lutti e voler ...

Quinto giorno di ricerche senza esito, apprensione per il fungaiolo disperso da sabato

CERCHIARA Quella di oggi è stata la quinta giornata di ricerche priva di esiti. Ancora nessuna traccia di Francesco Pesce, il fungaiolo 73enne di Cerchiara di Calabria, di cui non si hanno più notizie ...