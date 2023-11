Sabatini | «Top 11 Derby d’Italia | nove sono dell’Inter! Della Juventus…»

(Di giovedì 23 novembre 2023)in un suo intervento durante Radio Sportiva, ha parlato di Juventus-Inter e in particolare facendo una formazione top 11 delle due squadre. La prevalenza di giocatori nerazzurri è netta. MIGLIOR UNDICI – Sandroa pochi giorni dalha stilato la miglior formazione tra Inter e Juventus, con prevalenza nettamente nerazzurra: «Top undici tra Juventus e Inter? Prevalenza dei giocatori nerazzurri. Dico: Szczesny, Bastoni, Bremer, Acerbi, Dumfries, Mkhitaryan, Calhanoglu, Barella, Dimarco, Lautaro Martinez, Thuram. Forse metterei una sorpresa». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazionefonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - ...

Mazzarri - Napoli: scelta giusta

... a Giugno sarà addio per Mazzarri, che dovrebbe lasciare il posto a unallenatore in grado di ... quindi per me sarebbe stato molto meglio prendere Tudor, che come detto da Waltera ...

Sabatini Gin Venezuela sviluppa delicati aromi di cacao Bargiornale

Walter Sabatini a Pescara con il suo "Il mio calcio furioso e solitario" IlPescara

MA NON DOVEVAMO VEDERCI PIÙ

Sarà con ogni probabilità Luka Jovic a guidare il malconcio attacco del Milan sabato sera a San Siro. In una situazione precaria anche per la panchina dell'altro ex, Stefano Pioli, un giocatore da 223 ...

Norvegia senza novità per Killington, la Germania con la sola Aicher nel gigante di sabato

sulla pista dove nel 2022 conquistò il primo piazzamento in top 30 a livello di CdM, 17esima dopo una gran 2^ manche che rivelò subito le potenzialità della piemontese che gareggia sotto i colori dell ...