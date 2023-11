Russia | Putin | ' noi con gli altri paesi del Csto contro il terrorismo'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 23 novembre 2023) Minsk, 23 nov. (Adnkronos) - "Lae glidell'Organizzazione del Trattato di Sicurezza Collettiva () non tollerano ilin nessuna delle sue manifestazioni e in nessuna regione del mondo". Lo ha dichiarato il presidente russo Vladimiralla riunione del Consiglio di sicurezza collettiva dela Minsk, in Bielo. "Abbiamo attuato congiuntamente una serie di misure per combattere l'estremismo, la criminalità transnazionale, l'immigrazione clandestina e il traffico di droga. È stato lanciato il consiglio di coordinamento sulla sicurezza biologica del. Il suo obiettivo è prevenire le minacce legate allo sviluppo e all'uso di armi biologiche", ha dichiarato, aggiungendo ...