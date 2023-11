Russia | per la prima volta spese militari superano spese sociali

(Di giovedì 23 novembre 2023) La legge di bilancio russa con una spesa per il comparto militare record ha superato tutte le fasi di approvazione alla Duma di Stato. Il 17 novembre i deputati russi hanno sostenuto il disegno di legge in terza lettura.dell'adozione definitiva, è rimasta una formalità: la firma di Vladimir Putin (il Consiglio della Federazione ha approvato il 22 novembre). Successivamente, il disegno di legge entrerà in vigore e segnerà una nuova pagina nella storia russa moderna: nel 2024, la spesa militare supererà per lala spesa nella sfera sociale. Un momento epocale nella storia non soltanto dellamoderna, ma anche rispetto al passato sovietico.In seconda lettura, deputati e funzionari governativi hanno introdotto più di 900 emendamenti al disegno di legge finanziaria, 768 dei quali sono stati ...

L’economista Miaari : la NATO in Ucraina è una minaccia per la Russia così come l’Iran con le armi nucleari lo è per Israele

Juventus: cfo, rimborso bond con aumento capitale e altri fondi, no nuove emissioni

'Nei mesi scorsi - precisa il cfo - in un contesto di mercato finanziario particolarmente complesso al seguito della guerra- Ucraina, ci siamo attivatiacquisire e confermare le linee di ...

Zelensky: Ue apra negoziati per adesione Ucraina. Michel: si parte a dicembre - Colloquio Parolin-Yermak su bambini portati in Russia - Colloquio Parolin-Yermak su bambini portati in Russia RaiNews

Putin: "Mettere fine a tragedia in Ucraina". L'Onu: "10mila morti civili dall'inizio della guerra" - Kiev: saliti a 3 i morti nel raid di ieri su ospedale nel Donetsk - Kiev: saliti a 3 i morti nel raid di ieri su ospedale nel Donetsk RaiNews

Wilders, l’ex «spauracchio» ce l’ha fatta

C’è un teorema elettorale che trova (un’altra) dimostrazione in Olanda: ai sovranisti per postura, i cittadini preferiscono l’«originale». Geert Wilders stavolta ce l’ha fatta: oltre i capelli platino ...

'Putin's Europe', a research project on Putin's propaganda

Per maggiori informazioni sui servizi di ANSA.it ... The project was carried out by a team of European scholars (Polish, Austrian, Russian, Portuguese, Italian, Ukrainian) coordinated by the European ...