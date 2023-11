Roma - Renato Sanches si ferma ancora : torna in dubbio per l'Udinese

Roma - Udinese: le probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Commenta per primoè il match delle 18 di domenica 26 novembre della 13esima giornata di Serie A. La gara dell'Olimpico sarà trasmessa in tv e streaming da Dazn. Mourinho non recupera Smalling in difesa, ...

Udinese, Cioffi recupera tutti per la Roma: in gruppo anche Masina ForzaRoma.info

Probabili formazioni Roma-Udinese: torna Pellegrini, ancora spazio per Success

Probabili formazioni Roma-Udinese - Gli undici possibili titolari scelti da Mourinho e Cioffi per la 13^ giornata di Serie A ...

Roma-Udinese, dove vedere la partita e la probabile formazione giallorossa

Dove vedere Roma-Udinese in tv e streaming e la probabile formazione giallorossa. Le info sul prossimo impegno dei giallorossi ...