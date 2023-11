Roma | sgominata banda di usurai | arrestate 4 persone e sequestrati beni per 320mila euro

(Di giovedì 23 novembre 2023) La Guardia di Finanza diha sgominato unadiche aveva imprigionato oltre trenta imprenditori e commercianti in debiti insostenibili. Quattrosono state, mentreper un valore disono statinel corso dell’operazione. Ladisul territorio diL’organizzazione criminale, composta da tre uomini e una donna di cui treni e un napoletano, operava nel periodo dal 2016 al 2022, accumulando ingenti ricchezze ora confiscate. Il capo dell’organizzazione, un 60enneno, orchestrava il sistema, mentre sua figlia si occupava di pulire il denaro sporco attraverso lavanderie e ...

Sgominata storica cosca di ‘ndrangheta : 27 arresti - blitz anche in provincia di Roma (VIDEO)

Sgominata banda di usurai fra Roma e Napoli : sequestrati beni per oltre 320mila euro

Operazione antidroga a Diano Castello, arrestato anche Giuseppe Scarcella

...cocain a ai De Marte - Gioffré - almeno 13 i chili inviati nel Ponente ligure da Gioia Tauro e... La banda è statadalla guardia di finanza e dalla Dda di Genova con 26 ordinanze di ...

Sgominata banda di usurai fra Roma e Napoli: sequestrati beni per ... Il Faro online

Banda del buco, nove arresti a Napoli: rubati anche scarpe e capi d'abbigliamento d'alta moda ilmattino.it

Sgominata "banda del buco" a Napoli: svelata la tecnica e l'ideazione dei colpi...

A Napoli sgominata una banda del buco formata da 9 persone. L’accusa di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati contro il patrimonio, e, in particolare, di furti perpetrati c ...

Caro voli. Ryanair alla Regione: “lo sconto incentiva ad alzare le tariffe”

“Lo sconto si applica solo a tariffe sopra i 50 euro e questo incentiva le compagnie aeree ad alzare la tariffa per essere esigibile”. Il direttore commerciale di Ryanair, Jason McGuinness, commenta l ...