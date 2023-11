Roma-Ajax | Women’s Champions League | ultime e diretta TV

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 23 novembre 2023) Questa sera alle 21, presso lo stadio Tre Fontane, laospita l’nella sfida valida per la seconda giornata della fase a gironi della. Caricata dalla straordinaria cavalcata in campionato, dove non ha sbagliato un colpo, e dal pareggio in extremis contro il Bayern Monaco, le giallorosse puntano al successo per mettere in discesa il proprio girone in vista dei prossimi impegni. Ecco dunque quali sono lenovità e dove vedere intelevisiva il match: leCrediti foto: ASFemminile TwitterLa...