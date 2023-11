ROH | Risultati dei nuovi tapings di ROH TV | registrati subito dopo Dynamite – SPOILER

(Di giovedì 23 novembre 2023) La Wintrust Arena di Chicago ha potuto assistere,la diretta di, anche aidei prossimi episodi di ROH TV. Lo show viene mandato in onda ogni giovedì e, stanotte, dovrebbe toccare a Ronda Rousey,il debutto a sorpresa durante le registrazioni di settimana scorsa. Qui di seguito, invece, vi proponiamo quanto accaduto ieri notte (il tutto verrà mandato in onda verosimilmente nelle prossime due-tre settimane), grazie al Wrestling Observer ed a PWInsider: Leyla Hirsch batte Heather Reckless Gli Infantry sconfiggono i Boys Emi Sakura sconfigge Trish Adora Pure Rules: Wheeler Yuta batte Lee Moriarty Il ROH World Champion Eddie Kingston batte Lee Johnson Matt Sydal & Christopher Daniels sconfiggono Griff Garrison & Cole Karterche l’arbitro ha ...

