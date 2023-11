ROH | Possibile commozione cerebrale durante i tapings di ieri notte – SPOILER

(Di giovedì 23 novembre 2023) Dopo la diretta di Dynamite disera, in quel di Chicago si sono tenuti idei prossimi episodi di ROH TV. E,un Tag-Team Match, è arrivata unaper Cole Karter, che è costata il match a lui e Griff Garrison contro Christopher Daniels e Matt Sydal. Secondo i presenti, infatti, l’ex Evan Bourne avrebbe colpito inavvertitamente Karter, che ha battuto brutalmente la testa al suolo. Immediatamente sia l’arbitro, Paul Turner, che Daniels si sono accorti del problema, interrompendo il match seduta stante. Dopo l’intervento del medico, è stata suonata subito la campanella che ha messo fine alle ostilità, consentendo i soccorsi nei confronti di Two Dimes. Daniels lo rincuora dopo l’incontro, affermando che il loro è uno sport duro e ...

