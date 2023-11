Roberto Speranza | la bomba di Mario Giordano in tv | “Perché è indagato per le bugie sui vaccini”

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 23 novembre 2023) Colpo di scena durante l’ultima puntata di Fuori dal coro, la trasmissione condotta datutti i mercoledì su Rete 4. Ad un certo punto il giornalista assume un tono più serio per annunciare una notizia che fa tremare i palazzi del potere. Secondo, infatti, l’ex ministro della Salute,, sarebbedalla Procura di Roma “per lesui”. A dire la verità, i magistrati romani sarebbero ancora in attesa del via libera all’inchiesta da parte del tribunale dei ministri. Maesulta: “Qualcosa si muove”.Leggi anche: Lucio Presta attacca: “Sguardi complici con Feltri” ESCLUSIVAGrazie all'inchiesta giornalistica di #Fuoridalcoro, ...