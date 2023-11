Rivoluzione “Uomini e Donne” | Maria De Filippi scombina tutto? Per Tina Cipollari

Leggi su velvetgossip

(Di giovedì 23 novembre 2023)potrebbe presto prepararsi a un riassetto completo, stando a quanto trapelato di recente. Pare infatti cheDesia decisa a rivoluzionare il dating show, senza puntare più sui “teatrini” ormai noti, con Gemma Galgani al centro delle dinamiche. Ecco cosa è trapelato. Novità in arrivo nello studio di. La trasmissione è tra i titoli più seguiti dal pubblico nella fascia del daytime, in onda dal lunedì al venerdì dalle ore 14.45 e, ben presto, potrebbe accogliere novità inaspettate. Secondo le recenti indiscrezioni circolate, infatti,Desarebbe esausto dei continui “teatrini” incentrati ormai da anni su Gemma Galgani. Scossone in arrivo a “”? Cambia ...