Risate in dialetto | in Val Gandino doppio appuntamento

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 23 novembre 2023)con il teatro dialettale nel fine settimana in Val, grazie alle rassegne teatrali organizzate a Leffe eche propongono importanti appuntamenti. Si parte da, dove venerdì 24 novembre alle 20.45 va in scena lo spettacolo finale della rassegna “Fra Palco e Sipario” organizzata per il secondo anno consecutivo dalla Pro Loco locale. In omaggio a “Bergamo Brescia Capitale della Cultura 2023”, ad esibirsi sarà la Compagnia “Chei del cò de ché e chei del cò de là” di S.Eufemia (Brescia). Proporranno due atti inbresciano di Giorgio Franchini, dal titolo “I Niucc del Sindec”. Una storia con intrecci legati ad amore, gelosia e ambizioni di potere ed economiche, caratterizzata da malintesi e colpi di scena di sicuro effetto. Sabato 25 novembre ...