Rileggere Lewis a 60 anni dalla morte | il suo mondo si estende ben oltre i confini di Narnia

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 23 novembre 2023) In Clive Staples. Nella terra delle ombre, (edito da Ares) l’autore Paolo Gulisano propone un profilo dello scrittore a sessant’. Clive Staples(1898-1963) è stato uno dei più originali intellettuali britci del Novecento. Docente a Oxford e Cambridge, è autore di capolavori della Letteratura fantasy come Le Cronache di, ma anche di apologetica cristiana, con Le Lettere di Berlicche o L’abolizione dell’uomo. “C.S.è per lo più conosciuto come l’autore di unfantastico – scrive nella prefazione al volume Giuseppe Pezzini – che ha affascinato l’immaginazione di milioni di lettori. Ma ildisiben ...