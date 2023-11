Rigenerarsi al Falkensteiner Hotel Antholz | una pausa di benessere ad alta quota

Leggi su dilei

(Di giovedì 23 novembre 2023) Vista mozzafiato, foresta, montagne e tanta, tanta neve. L’atmosfera da sogno delè perfetta per concedersi unadalla frenesia della vita quotidiana e vedere il tempo rallentare, fino a mostrarci quello che conta davvero. Il paesaggio naturale è quello della Valle di Anterselva, in Alto Adige, a pochi chilometri da una delle destinazioni più suggestive della Regione. Rilassarsi a 1500 metri di altitudine, emozioni che durano nel tempo Un’esperienza unica, adatta per gli amanti della montagna ma anche per tutti quelli che volessero iniziare a scoprirne la magia. Picnic all’aria aperta, escursioni al lago e molto altro: il magnifico paesaggio adha davvero tantissimi spunti da offrire. Ed è pieno di colori. Il bianco ad esempio, tipico ...