Riforme | al via in commissione Senato iter premierato e ddl Renzi

"Giustizia, quale riforma", Primavera Meridionale incontra Luca Palamara

... nell'auditorium 'Giovanni Paolo II' (ex Eca) diCalvario, alla quale risponderanno: il ... L'Italia è quel Paese in cui tutti chiedono lema quando un governo tenta di farle poi trova mille ...

Riforma fiscale: approvati in via preliminare due Dlgs Lavorofacile.it

Via libera alla riforma del contenzioso tributario Eutekne.info

Dichiarazione dei redditi, guida 2024. Novità, scadenza e come fare

La riforma fiscale, in via di definizione, promette per il 2024 molte novità importanti per la dichiarazione dei redditi, che viene semplificata. Inoltre, si prevede una scadenza unica per i diversi ...

Ricerca clinica, ecco come l’innovazione può accelerare la sostenibilità

In particolare, è stato registrato uno sforamento via via più significativo del tetto di spesa per gli acquisti diretti, dove si concentra la maggior parte dell’innovazione. Questo disavanzo è stato ...