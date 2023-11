Renesto | in anteprima il video di ‘Briciole’

Leggi su funweek

(Di giovedì 23 novembre 2023) Esce su tutte le piattaforme digitali il 24 novembre 2023 per Sorry Mom! (distribuito da Artist First) Briciole, il nuovo singolo di, anticipazione del nuovo album. Briciole è un brano che strizza l’occhio all’hip-hop old school anni ’90 grazie alla sua ritmica dritta, chitarre in levare e un basso profondo e ossessivo che fanno da base a una serie di immagini, raccontate un po’ rappando e un po’ cantando, in cui il senso di inadeguatezza la fa da padrone. Come nella celeberrima fiaba di Pollicino, l’autore si paragona alle briciole che il piccolo bimbo lasciava invano nel bosco per ritrovare la strada. La difficoltà, spesso l’impossibilità, di essere guida, faro per sé e per gli altri, lascia l’autore in preda al senso di vuoto. La sopravvivenza rimane l’unica meta raggiungibile. Anche per questa tracciasi è avvalso di ...